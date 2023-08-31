Россия вывела в Черное море ракетоноситель — ОК "Юг"

Российские захватчики вывели в Черное море на боевое дежурство один российский надводный ракетоноситель.

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Об этом сообщает Telegram -канал Сил обороны юга Украины.

В сообщении указывается, что речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М". Данное судно может быть оснащено 8 ракетами типа "Калибр".

Так, отмечается в заявлении, уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким.

"Сигналы воздушной тревоги — обязательны для реагирования. Предупреждены — значит, вооружены", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет бои против России за господство над стратегически важными газовыми и нефтяными платформами в Черном море между Крымом.

Кроме того, мы ранее информировали, что из порта Одессы вышло второе судно после прекращения РФ "зернового соглашения" – балкер PRIMUS.

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