Опубликованы спутниковые снимки аэродрома Пскова после атаки беспилотников

В результате атаки пострадали как минимум два самолета типа Ил-76.

В сети появились первые спутниковые фото аэродрома Пскова после атаки украинских беспилотников в ночь с 29 на 30 августа.

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Снимки компании Planet Labs опубликовали " Схемы ".

На опубликованных снимках видно, что в результате атаки пострадали как минимум два самолета типа Ил-76.

Около одного из самолетов видны два красных автомобиля, которые могли привлечь для тушения пожара.

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, вероятнее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые расположены в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет минимум 2-3 месяца", — объяснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Спутниковые снимки аэродрома в Пскове

Спутниковые снимки аэродрома в Пскове

Напомним, ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал атаки неизвестных беспилотников по территории России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове раздались громкие взрывы. После этого там разгорелся пожар. Россияне заявили об "атаке дронов" и уничтожении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76.

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