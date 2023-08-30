В Кремле прокомментировали на атаку дронов на Псков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, ночная атака беспилотников на аэропорт Пскова продолжением "террористической активности киевского режима".

Об этом представитель президента-диктатора РФ сообщил средствам массовой пропаганды.

По его словам, эта атака доставила хлопот российским военным экспертам, которые до сих пор не установили, откуда взялись эти дроны.

"Я не сомневаюсь, что сейчас наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами – выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", — сказал он.

На вопрос, рассматриваются ли версии запусков дронов из Эстонии или Латвии, он подчеркнул, что "это прерогатива наших военных экспертов — делать выводы о маршруте беспилотников".

Песков также говорит, что Владимиру Путину доложили об атаке на Псков. По его мнению, подобная атака является продолжением "террористической активности киевского режима".

Как сообщалось, ночью 30 августа в российском Пскове на аэродроме раздались сильнейшие взрывы. Причиной стала атака дронов на аэродром. Пропагандисты писали об уничтоженных самолетах.

Тем временем украинское ГУР подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76 в Пскове. Сообщения, что был уничтожен бомбардировщик Ту-22, не подтверждено.

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