Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, нічна атака безпілотників на аеропорт Пскова продовженням "терористичної активності київського режиму".

Про це представник президента-диктатора РФ повідомив засобам масової пропаганди.

За його словами, ця атака завдала клопотів російським військовим експертам, які досі не встановили, звідки взялися ці дрони.

"Я не сумніваюся, що наразі наші військові експерти якраз працюють над цими питаннями – з'ясовуються маршрути, аналізується те, як це було зроблено для того, щоб вжити відповідних заходів щодо недопущення таких ситуацій надалі", - сказав він.

На запитання, чи розглядаються версії запусків дронів з Естонії чи Латвії, він наголосив, що "це прерогатива наших військових експертів – робити висновки щодо маршруту безпілотників".

Пєсков також каже, що Володимиру Путіну доповіли про атаку на Псков. На його думку, така атака є продовженням "терористичної активності київського режиму".

Як повідомлялося, вночі 30 серпня у російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи. Причиною стала атака дронів на аеродром. Пропагандисти писали про знищені літаки.

Тим часом українське ГУР підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові. Повідомлення, що було знищено бомбардувальник Ту-22,не підтверджено.

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