ГУР підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові

Російська пропаганда стверджує, що внаслідок нічної атаки БПЛА на військовий аеродром "Крєсти" у Пскові було знищено два і пошкоджено чотири військово-транспортних літаки Іл-76.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові.

Про це він повідомив в коментарі LIGA.net.

Водночас повідомлення, що під час нічної атаки на російський Псков було знищено ще й російський стратегічний бомбардувальник Ту-22, Юсов не підтвердив.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня на військовому аеродромі у російському Пскові, що приблизно за 700 км від України, пролунали вибухи.

Тоді російські пропагандисти одразу завили, що аеродром атакували невідомі безпілотники. Після цього там спалахнула сильна пожежа. На відео з місця події також чути звуки детонації та стрілянину — ймовірно, росіяни намагалися збити невідомі повітряні цілі.

Пропагандисти також заявили про ймовірне пошкодження двох літаків на аеродромі у Пскові. Згодом у РФ заявили про 4 військово-транспортних літаків ІЛ-76, які зазнали серйозних ушкоджень.

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