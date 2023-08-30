У Міноборони РФ заявив про збиття БпЛА над двома областями

У РФ заявили, що черговими засобами ППО нібито три українські безпілотні літальні апарати збито.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття над Брянською і Орловською областями дронів-камікадзе.

Про це інформує пресслужба Міноборони РФ.

У повідомленні вказується, що 30 серпня було нібито припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну" атаку БпЛА на літакові обʼєкти на території країни агресорки.

У російському відомстві зазначили, що черговими засобами ППО нібито "три українські безпілотні літальні апарати збито над територією Брянської області та ще один БпЛА над територією Орловської області".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після повідомлень про атаку невідомих БпЛА на аеропорт Пскова, поступили повідомлення про звуки вибухів у інших російських містах.

Крім того, ми раніше інформували, що Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.

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