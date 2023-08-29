У ГУР розповіли, скільки "Шахедів" планує виробити Росія для атак по Україні

Зараз ГУР працює над тим, аби визначити місця та фактичні обсяги виробництва БПЛА у Росії.

У другому півріччі Росія запланувала виготовити 1300 одиниць "ґєрань-2", тобто "шахедів".

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, у нещодавно збитих "шахедах" вони виявили факт зростання російських деталей. А це свідчить, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається у РФ.

Скібіцький додав, що у виробництві ударних дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство на території країни-агресорки. Зараз ГУР працює над тим, аби визначити місця та фактичні обсяги виробництва БПЛА у Росії.

"Ми ділимось інформацією з партнерами, аби визначити і закрити шляхи постачання на територію росії компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення, які використовуються саме для виробництва БПЛА. Крім того, ці плани противника будуть залежати від успішної кінетичної дії на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у рф", - вважає представник ГУР МО України.

Він пояснив, що важливо знайти підприємства, де виробляються БПЛА, оскільки вони відіграють важливу роль у новій тактиці обстрілів росіян - росіяни комбінують застосування БПЛА та ракетного озброєння.

Як раніше повідомляли, у Росіх заявили, що Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.

Читайте також: