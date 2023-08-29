F-16 проти російських аналогів: експерти порівняли характеристики

Росія досі мала значну перевагу в небі. Проте, нове озброєння, яке незабаром отримає Україна може змінити перебіг подій.

Напередодні країни-союзники, зокрема, Нідерланди та Данія, а згодом Норвегія повідомили про передання Україні F-16. Американські винищувачі допоможуть українським силам компенсувати втрати у боях в повітрі.

В Atlantic Council порівняли характеристики американських винищувачів та радянських літаків.

Винищувачі, які використовує РФ

Військово-повітряні сили України ведуть боротьбу з російськими літаками старшого покоління - МіГ-39 та Су-27, які:

оснащені передовими радіолокаційними системами;

можуть зафіксувати та обстріляти українські літаки до того, як останні зможуть їх виявити.

Крім того, РФ використовує такі літаки як Р-77 і Р-37М надвеликої дальності, які значно перевершують напівактивні Р-27, які мають українські винищувачі.

Відтак українським військовим упродовж тривалого часу доводилося воювати зі значними прогалинами в авіації. Зокрема, російські літаки могли першими побачити українські та почати стріляти

F-16

Американські винищувачі значно перевершуватимуть старі українські літаки. Зокрема, вони:

зможуть виявляти російські літаки на великих відстанях;

дозволять українським пілотам залишатися далі за межами зони дії передової російської ППО.:

F-16, ймовірно, будуть оснащені AIM-120 AMRAAM, ракетами класу "повітря-повітря", які мають кращі характеристики порівняно з російськими Р-77;

забезпечать Україні платформу, здатну легко інтегрувати широкий спектр складних систем озброєння.

"Щойно Україна матиме можливість експлуатувати F-16, країни НАТО можуть потенційно відкрити цю зброю, оскільки вона легко сумісна з винищувачами американського виробництва, на відміну від радянських літаків, які раніше використовувалися", - йдеться у повідомленні.

Інші переваги для України

Цікавим є те, що F-16 можуть також дати непряму вигоду від вивільнення додаткових українських протиповітряних систем для захисту від російських безпілотників і ракетних атак.

"Забезпечивши більш потужну авіацію для прикриття своїх військ на передовій від повітряного нападу, Україна може мати змогу виділити більше засобів ППО наземного базування для захисту свого цивільного населення та критичної інфраструктури від невибіркових ракетних ударів Росії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські пілоти в Норвегії навчатимуться на двох винищувачах F-16. Також планується розглянути питання щодо виділення додаткових літаків для нашої держави.

Португалія підтвердила, що долучиться до навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан каже, що отримання Україною шести винищувачів F-16 до Нового року не вплине на перебіг поточної наступальної кампанії Сил оборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Домовленість про F-16. Все, що потрібно знати про історичну подію

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.