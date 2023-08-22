F-16 для України: військовий експерт розповів цікаві деталі

До нового року до країни надійде шість винищувачів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, що отримання Україною шести винищувачів F-16 до Нового року не вплине на перебіг поточної наступальної кампанії Сил оборони.

Про це експерт розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Світан наголошує, що 61 F-16 - 42 від Нідерландів та 19 від Дані - це "поки що це домовленість про надання літаків, а не факт їхнього отримання".

"Це літаки, які можуть бути передані теоретично після витіснення їх з бойового чергування літаками F-35. Точно ми можемо говорити про те, що принаймні до Нового року нам передадуть шість літаків, три пари F-16. Це однозначно гарний знак, це називається, крига скресла. Головне – почати, а далі, гадаю, дипломатія доведе справу до кінця", - каже експерт.

За його словами, наразі складно говорити про те, як краще використовувати винищувачі, адже все залежатиме від їхньої кількості. Світан зауважує: поки що немає літаків, а тому складно прогнозувати подальші дії.

"Якщо прийдуть шість літаків, їх відразу можна буде використовувати під систему ППО і знищення системи ППО противника. Їх не можна буде використовувати в широкомасштабних бойових діях – їх просто замало. Але якщо з'явиться 40 літаків, бригада, то їх одразу можна буде повноцінно використовувати на одному з напрямків, починаючи з погашення системи ППО противника та закінчуючи бомбардуваннями його укріпрайонів", -додав військовий експерт.

Як повідомлялося, 20 серпня Данія офіційно оголосила, що передасть Україні F-16. Йдеться про 19 сучасних літаків. Крім того, ЗСУ тримають 42 літаки від Нідерландів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Єрмак: 42 літаки F-16 - це лише початок! Безпрецендентна єдність навколо України!

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