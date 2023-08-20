Зеленський висловився про умови передавання Україні F-16

Президент України Володимир Зеленський висловився про умови передавання Україні сучасних винищувачів F-16. Зокрема, щодо не завдання ударів по території країни-агресорки Росії.

Про це глава держави висловився на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Ми про це не говорили, справді. Для нас головне – це деокупувати, звільнити наші території. Зараз наша конкретна місія – захистити себе. Питання не лише щодо контрнаступу. Ви знаєте, що частина протиповітряної оборони – теж наша мета, аби захистити наші будинки, наших людей, наших воїнів", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, під час зустрічі із премʼєром країни Марком Рютте Зеленський заінтригував анонсом щодо отримання F16. Зокрема, він повідомив, що ЗСУ отримають 42 винищувачі.

Згодом під час візиту українського лідера до Данії - країна офіційно оголосила, що передасть Україні F-16.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Домовленість про F-16. Все, що потрібно знати про історичну подію

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