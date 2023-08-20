Фредеріксен повідомила, коли Данія передасть Україні літаки

Перша група літаків з Данії попрямує до України вже цього року.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомила, що, ближче до нового року перша група літаків залишать землю Данії та попрямують до України.

Про це Фредеріксен заявила 20 серпня.

"Ми зараз продовжуємо процес серинінгу. Навчання невдовзі розпочнеться, тож сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків залишать землю Данії та попрямують до України. Близько 6 з них. І сподіваюся, наступного року, ще 8 літаків також попрямують з Данії до України, а ще через рік – ще 5. Тож ми це зробимо якомога швидше", – повідомила вона.

Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає сучасні винищувачі F-16 під час свого візиту до Нідерландів, де він відвідав авіабазу в Ейндховені. Главі державі провели екскурсію авіабазою та показали F-16. Зеленський навіть посидів у кабіни винищувача.

За словами президента України ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.

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