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Пілот ЗСУ розповів про особливості навчальної програми на F-16

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пілот ЗСУ розповів про особливості навчальної програми на F-16

Винищувач F-16. / Фото: Getty Images

Пілот ЗСУ, який навчається на F-16, розкрив особливості навчального процесу.

Іноземні партнери склали програму навчання пілотів ЗСУ по експлуатації винищувачів F-16 з урахуванням побажань української сторони. 

Про це в ефірі національного телемарафону розповів льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish.

Так, за його словами, у програмі будуть набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям".

Moonfish розповів, що освоїти управління винищувачем F-16 четвертого покоління можна за пів року. Проте навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.

Також льотчик зазначив, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі. Пілоти, що проходять навчання, також повинні мати високий рівень володіння англійською мовою.

Інженери, які в майбутньому обслуговуватимуть літаки F-16, найімовірніше, навчатимуться не менше шести місяців.

Нагадаємо, Данія підтвердила, що отримала від США схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16.

А міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів, що Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.

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Дата публікації
Перегляди
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