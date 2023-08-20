Пілот ЗСУ розповів про особливості навчальної програми на F-16

Іноземні партнери склали програму навчання пілотів ЗСУ по експлуатації винищувачів F-16 з урахуванням побажань української сторони.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish.

Так, за його словами, у програмі будуть набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям".

Moonfish розповів, що освоїти управління винищувачем F-16 четвертого покоління можна за пів року. Проте навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.

Також льотчик зазначив, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі. Пілоти, що проходять навчання, також повинні мати високий рівень володіння англійською мовою.

Інженери, які в майбутньому обслуговуватимуть літаки F-16, найімовірніше, навчатимуться не менше шести місяців.

Нагадаємо, Данія підтвердила, що отримала від США схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16.

А міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів, що Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.

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