Пилот ВСУ рассказал об особенностях учебной программы на F-16

Иностранные партнеры составили программу обучения пилотов ВСУ по эксплуатации истребителей F-16 с учетом пожеланий украинской стороны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал лётчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish.

Так, по его словам, в программе будут наборы миссий, типичные тем, какие украинские пилоты сейчас выполняют, и "в той среде, в которой приходится воевать нашим бойцам".

Moonfish рассказал, что освоить управление истребителем F-16 четвертого поколения можно за полгода. Однако учебный курс не имеет четких временных рамок и может изменяться в зависимости от индивидуальных достижений летчиков.

Также летчик отметил, что сам F-16 имеет очень много разных систем, и самым главным в обучении является овладение авионикой и системой вооружения на истребителе. Пилоты, проходящие обучение, также должны иметь высокий уровень владения английским языком.

Инженеры, которые в будущем будут обслуживать самолеты F-16, скорее всего, будут учиться не менее шести месяцев.

Напомним, Дания подтвердила, что получила от США одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на самолетах F-16.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Украина ожидает получить от западных партнеров не только самолеты F-16, но и Gripen, французские Rafale и Eurofighter Typhoon.

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