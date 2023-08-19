Украинские пилоты начали учения на F-16 — Резников

Некоторые украинские пилоты уже приступили к обучению на современных самолетах F-16. Пока дополнительных деталей учений не сообщают.

Украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на самолетах F-16.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет 24 канал.

"Учения уже начались", – заявил Резников.

В программу также входит обучение по английскому языку, ведь базового уровня иностранного недостаточно.

Министр обороны Украины добавил, что к самолетной коалиции присоединились 11 стран-партнеров. А лидерство по проекту учений украинских пилотов, техников и инженеров взяли на себя Нидерланды и Дания.

Когда завершатся учения на F-16

По словам Алексея Резникова, о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде учений будет потрачен на то, чтобы продолжить проект относительно понимания, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.

Почему только F-16 недостаточно

Министр обороны добавил, что очень важно, какое именно оружие будет на истребителях. Ведь без радаров самолет не видит, а без пулеметов, ракет и снарядов – не оружие, а только носитель. Поэтому когда партнеры будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать самолеты, будут обращаться за согласием на это к США.

"Каждая страна будет получать такое разрешение и будет говорить: "Я готов передать такое количество самолетов". Соответственно, с запчастями, возможностью обеспечения. "Я готов передать такое количество ракет или авиационных бомб, или чего-то еще". Тогда будет ясна вторая часть проекта", – добавил Алексей Резников.

По его словам, Воздушные силы ВСУ обязательно будут применять истребители F-16. Однако когда именно это произойдет – вопрос пока открыт.

"Минимальный срок на подготовку пилотов – 6 месяцев", – сказал Резников.

Эти термины стали понятны после того, как два опытных украинских пилота прошли тестирование в США. Согласно уровню их подготовки и способностей стало ясно, что нормальный минимум для обучения именно такой.

"Кто может быстрее сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что доля летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет — очень сложная система. Одного пилота недостаточно", — сказал министр обороны.

То есть, самолет не сможет выполнять боевое задание, если за ним нет закрепленной команды. Сейчас точно не известно, сколько нужно времени для подготовки инженеров и техников.

"Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", – добавил Резников.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина ожидает получить от западных партнеров не только самолеты F-16, но еще и Gripen, французские Rafale и Eurofighter Typhoon.

Читайте также: