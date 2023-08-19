Українські пілоти почали навчання на F-16 — Резніков

Деякі українські пілоти вже розпочали навчання на сучаних літаках F-16. Наразі додаткових деталей навчань не повідомляють.

Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише 24 Канал

"Навчання вже розпочалися", – заявив Резніков.

До програми також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.

Міністр оборони України додав, що до літакової коаліції долучилися 11 країн-партнерів. А лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли на себе Нідерланди та Данія.

Коли завершаться навчання на F-16

За словами Олексія Резнікова, про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", – наголосив міністр оборони України.

Чому самих лише F-16 недостатньо

Міністр оборони додав, що неабияк важливо, яка саме зброя буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів – не є зброєю, а є лише носієм. Тому, коли партнери ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати літаків, будуть звертатися за згодою на це до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", – додав Олексій Резніков.

За його словами, Повітряні сили ЗСУ обов'язково застосовуватимуть винищувачі F-16. Однак коли саме це станеться – питання поки що відкрите.

"Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців", – сказав Резніков.

Ці терміни стали зрозумілими після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США. Згідно з рівнем їхньої підготовки та здібностей стало зрозуміло, що нормальний мінімум для навчання саме такий.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав міністр оборони.

Тобто літак не зможе виконувати бойове завдання, якщо за ним немає закріпленої команди. Зараз точно не відомо, скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків.

"Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", – додав Резніков.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.

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