F-16: Украина ожидает получить от западных партнеров еще четыре типа самолетов

По словам Сергея Никифорова, для получения этих самолетов остается сделать еще три шага.

Украина ожидает получить от западных партнеров не только самолеты F-16, но и Gripen, французские Rafale и Eurofighter Typhoon.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона 19 августа.

"Мы сосредоточены действительно на F-16. Причина в том, что они были изготовлены наиболее и чисто статистически, чисто математически их получить проще... Но мы сконцентрированы не только на них. У нас в порядке желательности получения есть перечень из четырех типов самолетов. Это F-16, Gripen, французские Rafale и Eurofighter Typhoon. Gripen — это очень хорошая альтернатива. Он универсален, он как конструктор, менее требователен, и он очень хорошо себя продемонстрировал. Сейчас проходит тестирование украинских пилотов... Отзывы очень-очень хорошие", — отмечает пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, для получения этих самолетов остается сделать всего три шага.

"Сейчас — тестирование самолетов или тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах. Затем — тренировка, потом — политическое согласие и только потом — предоставление этих самолетов. Пока это — только теоретическая возможность", — пояснил он.

Напомним, США передали секретные технологии для обучения украинцев на F-16 в Дании.

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