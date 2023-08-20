РФ вивела у Чорне море ракетоносій: Гуменюк оцінила рівень загрози

Гуменюк закликала дуже оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
РФ тримає у Чорному морі підводний носій крилатих ракет, відтак рівень загрози ракетних ударів залишається високим.
Про це розповіла речниця оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, росіяни ввечері, 19 серпня, вивели у Чорне море підводний ракетоносій, який споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Зокрема, такі маневри росіян спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України.
"Зараз 9 кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно", - сказала речниця.
Раніше Гуменюк повідомила, що Сили оборони Півдня за добу 18 серпня знищили 10 човнів російських диверсійно-розвідувальних груп, а також великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.
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