Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ вивела у Чорне море ракетоносій: Гуменюк оцінила рівень загрози

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
632
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ вивела у Чорне море ракетоносій: Гуменюк оцінила рівень загрози

РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій / Фото: Associated Press

Гуменюк закликала дуже оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

РФ тримає у Чорному морі підводний носій крилатих ракет, відтак рівень загрози ракетних ударів залишається високим.

Про це розповіла речниця оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

За її словами, росіяни ввечері, 19 серпня, вивели у Чорне море підводний ракетоносій, який споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Зокрема, такі маневри росіян спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України.

"Зараз 9 кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно", - сказала речниця.

Раніше Гуменюк повідомила, що Сили оборони Півдня за добу 18 серпня знищили 10 човнів російських диверсійно-розвідувальних груп, а також великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
632
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація