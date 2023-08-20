Фредериксен сообщила, когда Дания передаст Украине самолеты

Первая группа самолетов из Дании направится в Украину уже в этом году.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что ближе к новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину.

Об этом Фредериксен заявила 20 августа.

"Мы сейчас продолжаем процесс серининга. Обучение вскоре начнется, поэтому надеюсь, ближе к новому году первая группа самолетов покинут землю Дании и направятся в Украину. Около 6 из них. И надеюсь, в следующем году еще 8 самолетов также направятся из Дании в Украину, а еще через год – еще 5. Так что мы это сделаем как можно скорее", – сообщила она.

Между тем, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит современные истребители F-16 во время своего визита в Нидерланды, где он посетил авиабазу в Эйндховене. Главе государства провели экскурсию по авиабазе и показали F-16. Зеленский даже посидел в кабине истребителя.

По словам президента Украины ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и инженеров.

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