Зеленский "испытал" F-16 на авиабазе в Нидерландах – видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды 20 августа посетил авиабазу в Эйндховене.

Президенту провели экскурсию по авиабазе и показали F-16 – Зеленский даже посидел в кабине истребителя.

Так, на видео видно, как Владимир Зеленский по стремянке залез в кабину F-16, осмотрел панель управления и оценил комфорт истребителя.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Зеленский "протестировал" F-16

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