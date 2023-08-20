Зеленский "испытал" F-16 на авиабазе в Нидерландах – видео

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит современные истребители F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды 20 августа посетил авиабазу в Эйндховене.
Президенту провели экскурсию по авиабазе и показали F-16 – Зеленский даже посидел в кабине истребителя.
Так, на видео видно, как Владимир Зеленский по стремянке залез в кабину F-16, осмотрел панель управления и оценил комфорт истребителя.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и инженеров.
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