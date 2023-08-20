Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Зеленский "испытал" F-16 на авиабазе в Нидерландах – видео

Зеленский "испытал" F-16 на авиабазе в Нидерландах – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1163
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский "испытал" F-16 на авиабазе в Нидерландах – видео

Владимир Зеленский/Фото: скриншот

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит современные истребители F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды 20 августа посетил авиабазу в Эйндховене.

Президенту провели экскурсию по авиабазе и показали F-16 – Зеленский даже посидел в кабине истребителя.

Так, на видео видно, как Владимир Зеленский по стремянке залез в кабину F-16, осмотрел панель управления и оценил комфорт истребителя.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Зеленский "протестировал" F-16

Зеленский "протестировал" F-16

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1163
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация