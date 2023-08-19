Днепр-1 – Оболонь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 4-го тура чемпионата Украины между днепровским и киевскими клубами.

В воскресенье, 20 августа, "Днепр-1" и "Оболонь" сойдутся в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок пройдет на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

После двух матчей в новом розыгрыше чемпионата Украины днепровский клуб с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

"Оболонь", вернувшаяся в элитный дивизион после 11 лет отсутствия, набрала один балл за три стартовых тура и располагается на 12-й позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Оболонь" из Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

Напомним, в среду, 23 августа, "Днепр-1" сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперником команды Александра Кучера будет словацкий клуб "Спартак" Трнава.

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