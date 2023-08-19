Дніпро-1 – Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 4-го туру чемпіонату України між дніпровським і київськими клубами.

У неділю, 20 серпня, "Дніпро-1" та "Оболонь" зійдуться в матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 15:00.

Після двох матчів у новому розіграші чемпіонату України дніпровський клуб з 4 очками посідає восьме місце в турнірній таблиці.

"Оболонь", яка повернулася до елітного дивізіону після 11 років відсутності, набрала один бал за три стартові тури і розташовується на 12-й позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграє перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником команди Олександра Кучера буде словацький клуб "Спартак" Трнава.

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