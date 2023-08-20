Дания официально объявила, что передаст Украине F-16

Украина получит от Дании 19 современных самолетов F-16. Всего в Украину должен прибыть 61 самолет вместе с теми, которые пообещали Нидерланды.

Дания заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16.

Об этом сообщила премьер министр страны Мэтте Фредериксен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.

По ее словам, сейчас более 70 человек из Украины уже тренируются и готовятся к обучению.

"Это решение относительно обороны Украины, поэтому целью этой поставки является именно защита Украины", — подчеркнула глава датского правительства.

Она добавила, что ближе к Новому Году, первые 6 самолетов уже прибудут в Украину из Дании.

"Мы сейчас продолжаем процесс скрининга. Обучение также вскоре начнется. Поэтому я надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет Данию и направится в Украину. Около 6-ти из них. Надеюсь, в следующем году еще 8 самолетов также отправятся из Дании в Украину, а еще через год — еще 5", — сообщила Мэтте Фредериксен.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Там он обсудил поставки истребителей F-16 для Украины. По итогам переговоров стало известно, что Украина получит не менее 42 истребителей F-16 от Нидерландов.

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