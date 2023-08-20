Истребители F-16 для Украины: премьер Нидерландов упомянул об условиях

Нидерландский премьер Марк Рютте уточнил, что в поставки войдут самолеты, которые кроме его страны предоставит Дания.

Истребители F-16 будут переданы Воздушным силам Украины после выполнения необходимых условий.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье, 20 августа, уточнив, что в поставки войдут самолеты, которые, кроме его страны, предоставит Дания.

Он напомнил, что в мае этого года Нидерланды объявили о готовности обучать украинских пилотов на F-16, но при этом подчеркнул, что невозможно проводить учения при отсутствии самих истребителей.

"Для обучения нужна доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут исполнены условия для такой передачи", — заявил Рютте.

Он также отметил, что обучение украинских пилотов уже началось, но полноценный процесс подготовки продлится еще многие месяцы, прежде чем истребители F-16 смогут полноценно ввести в действие.

Снабжение истребителей Марк Рютте назвал "следующим и долгосрочным шагом поддержки Украины".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Зеленский договорился о самолетах F-16 для Украины с Нидерландами"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены Украине после тренировки украинских пилотов и инженеров.

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