Транспортування зерна з України: сусіди України сподіваються на дотації від ЄС

Орієнтовна вартість субсидій може становити близько 30 євро за тонну зерна.
У Брюсселі серйозно розглядають можливість виплати субсидій ЄС на транспортування українського зерна через прикордонні країни. Це питання обговорюють на зустрічах представників Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, а також виконавчої влади ЄС і України.
Про це повідомляє Polskie radio з посиланням на неназваного учасника консультацій.
Перелічена п’ятірка країн запровадила заборону на ввезення з України пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшника до середини вересня, але мають намір продовжити її до кінця року.
Цей постулат, зокрема, підтримує комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, який також виступає за субсидії на транзит.
Ідея полягає в тому, щоб ЄС фінансував у рамках своєї допомоги Україні транспортування зерна до визначених портів, звідки зерно відправлялося б до Африки та Азії.
“Така підтримка транзиту була б найкращим рішенням. Це не великі витрати”, - цитує неназване джерело Polskie radio.
Згідно з повідомленням, орієнтовна вартість субсидій може становити близько 30 євро за тонну зерна.
Нагадаємо, Євросоюз також розглядає можливість запровадження санкцій проти Польщі, якщо та продовжить обмеження на імпорт зерна з України після 15 вересня в односторонньому порядку.
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