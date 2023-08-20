Зеленский высказался об условиях передачи Украины F-16

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об условиях передачи Украине современных истребителей F-16. В частности, относительно не нанесения ударов по территориях страны-агрессора России.

Об этом глава государства высказался на пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Мы об этом не говорили, действительно. Для нас главное – это деоккупировать, освободить наши территории. Сейчас наша конкретная миссия – защитить себя. Вопрос не только относительно контрнаступления. Вы знаете, что часть противовоздушной обороны – тоже наша цель, чтобы защитить наши дома, наших людей, наших воинов", — заметил Зеленский.

Как сообщалось, во время встречи с премьером страны Марком Рютте Зеленский заинтриговал анонсом по получению F16. В частности, он сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя.

Впоследствии во время визита украинского лидера в Данию страна официально объявила, что передаст Украине F-16.

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