Дания подтвердила, что передаст Украине F-16

Впрочем, для снабжения есть несколько условий.

Дания подтвердила передачу Украине современных истребителей F-16. Впрочем, для этого необходимо соблюдение некоторых условий.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Дании.

"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", — подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, условия включают, но не ограничиваются этим: успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

В Минобороны подчеркивают, что эти истребители уже давно востребованы и должны "способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от незаконной агрессии России".

В свою очередь, датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Дании непоколебима.

Как сообщалось ранее, на днях Дания подтвердила, что получила от США одобрение передачи F-16 Украине. ВСУ получат самолеты по окончании учений украинских пилотов.

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