Передавання Україні F-16: експерт оцінив дії Кремля

Політтехнолог Олег Подорожній вважає, що ймовірно, реакції РФ на передавання Україні винищувачів F-16 не буде. Адже країна-агресорка постійно "пересовує" так звані "червоні лінії".

Таку думку Подорожній висловив у коментарі "24 каналу".

Експерт наголосив, що з Москви постійно лунають заяви щодо так званих "червоних ліній". Приміром, коли ЗСУ надавали американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, то у Кремлі заявили, що це ледь не "напад на Росію". Тому, вважає Подорожній, особливих реакцій на літаки теж не буде.

"Реакція вже була у червні. Росіяни вже тоді розуміли, що питання передавання літаків або вирішуються, або на фінальній стадії, або це може стати аргументом для "пінг-понгу з червоними лініями". Лавров заявив, що передавання F-16 Росія вважатиме як ескалацію на ядерному фронті, бо F-16 можуть нести боєголовки", - каже фахівець.

Передавання F-16

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів 20 серпня сфотографувався біля винищувача із премʼєром Марком Рютте та заінтригував анонсом щодо отримання F16. Глава держави також повідомив, що країна отримає 42 літаки.

Тим часом Рютте розповів, коли винищувачі F-16 прибудуть до України. За його словами, військові навчання пілотів розпочнуться якомога швидше, а вже після цього до країни почнуть надходити літаки.

Цього ж дня український лідер прибув до Данії. У своїх соцмережах він написав: "Рухаємося далі в питанні F-16".

Вже після цього Данія офіційно оголосила, що передасть Україні F-16. Йдеться про 19 сучасних літаків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Данія передасть Україні 19 літаків F-16! Брифінг президента Зеленського і прем'єрки Фредеріксен

Читайте також: