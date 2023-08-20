Експерт розповів про складні умови прориву ЗСУ на фронті

Збройні сили України під час контрнаступу у дуже складних умовах проривається на фронті через мінні поля та укріплення російських окупантів.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, армія РФ протягом багатьох місяців "мала час для якісної, дуже ґрунтовної підготовки до українського наступу".

"Зараз українські Сили оборони буквально прориваються крізь щільні мінні поля поблизу головної лінії оборони путінських військ. Вони використовують досить велику кількість спеціальної техніки, щоб створювати проходи в мінних полях. Задіюють величезну кількість підготовленого персоналу, який займається саме розмінуванням місцевості. Але все одно цього недостатньо. П’ять мін на квадратний метр - це кратно більше навіть, ніж передбачено нормативними документами російської окупаційної армії", - висловився фахівець.

Саме тому, наголошує Селезньов, говорити про інтенсивне просування українських військ не слід. Адже ситуація складна.

"Реалізуючи нинішній етап наступу, Генштаб ЗСУ насамперед орієнтується на знищення ворожого військового потенціалу шляхом знищення його боєприпасів, місць зберігання техніки, озброєння, розміщення командних пунктів, пультів зв’язку. І для всього цього необхідні боєприпаси, відповідне обладнання, техніка та озброєння, щоб реалізувати план. І тут, звісно, поле для реалізації цих заходів неосяжне, зокрема для наших дипломатів", - зауважує Селезньов.

Американські аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ подолали одну із найбільших проблем наступу. Зазначається, що Сили оборони мають успіхи і просуваються на рубежі Авдіївка – Донецьк і на заході Запорізької області.

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