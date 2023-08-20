Передача Украине F-16: эксперт оценил действия Кремля

Политтехнолог Олег Подорожный считает, что, вероятно, реакции РФ на передачу Украине истребителей F-16 не будет. Ведь страна-агрессорка постоянно "передвигает" так называемые "красные линии".

Такое мнение Подорожный высказал в комментарии "24 канала".

Эксперт подчеркнул, что из Москвы постоянно раздаются заявления по так называемым "красным линиям". К примеру, когда ВСУ предоставляли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, то в Кремле заявили, что это чуть ли не "нападение на Россию". Потому, считает Подорожный, особых реакций на самолеты тоже не будет.

"Реакция уже была в июне. Россияне уже тогда понимали, что вопросы передачи самолетов либо решаются, либо на финальной стадии, либо это может стать аргументом для "пинг-понга с красными линиями". Лавров заявил, что передачи F-16 Россия сочтет как эскалацию на ядерном фронте, потому что F-16 могут нести боеголовки", – говорит специалист.

Передача F-16

Президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды 20 августа сфотографировался у истребителя с премьером Марком Рютте и заинтриговал анонсом по получению F16. Глава государства также сообщил, что страна получит 42 самолета.

Тем временем Рютте рассказал, когда истребители F-16 прибудут в Украину. По его словам, военные учения пилотов начнутся как можно скорее, а уже после этого в страну начнут поступать самолеты.

В этот же день украинский лидер прибыл в Данию. В своих соцсетях он написал: "Двигаемся дальше в вопросе F-16".

Уже после этого Дания официально объявила, что передаст Украине F-16. Речь идет о 19 современных самолетах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дания передаст Украине 19 самолетов F-16! Брифинг президента Зеленского и премьера Фредериксен

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