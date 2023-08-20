Эксперт объяснил, как F-16 помогут Украине защититься от России

Самолеты F-16, которые передадут Дания и Нидерланды, помогут защититься от постоянных российских ракетных ударов. Они могут быть как дополнительные системы ПВО, которые уберегут украинское небо.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Он отметил, что ранее в ВСУ заявляли, что Украине нужно 200 современных самолетов. F-16 от Дании и Нидерландов могут прикрыть Купянское, Лиманское, Бахмутское направления или южные регионы.

"С другой стороны, возможно, и не стоит надеяться, что F-16 это такой инструмент поддержки сухопутных войск, а в первую очередь это вообще-то инструмент усиления нашей ПВО", — сказал Киричевский.

Киричевский добавил, что, скорее всего, эти самолеты будут использовать, как ПВО.

"Дальность стрельбы ракет с F-16 минимум 70 км — это старые модификации, более-менее новые имеют дальность стрельбы 120 км — ракеты AIM-120, новейшие вообще 180. То есть F-16 будет не о том, чтобы ускорить какие-то контрнаступательные действия, а возможно о том, чтобы минимизировать проблемы, создаваемые российскими ракетными налетами", — пояснил военный эксперт.

Напомним, Украина получит по меньшей мере 42 истребителя F-16 от Нидерландов. Также Дания передаст ВСУ 19 самолетов F-16.

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