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"Рухаємося далі в питанні F-16": Зеленський прибув до Данії

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Рухаємося далі в питанні F-16": Зеленський прибув до Данії

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Під час візиту в глави держави заплановано кілька зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 серпня, прибув до Данії. Ця поїздка стала наступною після Нідерландів. 

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. 

Президент наголосив, що продовжує "роботу з посилення України, із захисту наших людей".

"Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16.", - йдеться у дописі. 

Під час візиту до країни Зеленський зустрінеться з премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу.

Як повідомлялося, зранку 20 серпня український лідер з робочим візитом прибув до Нідерландів. Під час зустрічі із премʼєром країни Марком Рютте Зеленський заінтригував анонсом щодо отримання F16. Зокрема, він повідомив, що ЗСУ отримають 42 винищувачі. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відомі вже і строки навчання і поставки F-16

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Дата публікації
Перегляди
280
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