Генерал Міллі назвав проблеми окупаційної армії РФ

Наразі окупаційні війська армії РФ перебувають "у доволі скрутному становищі" - продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Крім того, наголошує генерал, росіяни мають низький моральний дух, а командування армії РФ робить багато фатальних помилок.

"Росіяни перебувають у поганій формі. Вони зазнали величезних втрат. Їхній моральний дух не дуже високий. Їхнє командування сумнівне і неоднорідне, залежить від типу підрозділу. На стратегічному рівні керівництва, очевидно, є багато тертя. Логістика не дуже хороша", - каже Міллі.

За його словами, армія РФ перебуває в обороні, а тим часом "Україна веде боротьбу".

Нагадаємо, американські аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що успіхи ЗСУ на фронті підривають Росію зсередини. Зокрема, сприяють цьому невдачі окупанти на півдні України.

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