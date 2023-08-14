Успіхи ЗСУ на фронті підривають Росію зсередини - ISW

Окупанти хапаються за здобутки України, щоб критикувати своє командування.

Низка російських ЗМІ та популярних блогерів розповідають про здобутки української армії в Урожайному, щоб підкреслити низький моральний дух росіян і проблеми з командуванням на південному напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, 12 серпня російський блогер поскаржився, що 37 окрема гвардійська мотострілецька бригада не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному і 10 серпня достроково вийшла з населеного пункту нібито через відсутність підкріплень, коли насправді був особовий склад п'яний у тилу.

З його слів, армія не бажає "захищати" населений пункт. Ці скарги викликали безліч відгуків у російському інформаційному просторі, зокрема спроби знизити напруженість між причетними російськими формуваннями.

Також за словами низки джерел, командні чистки в підрозділах армії РФ, що воюють на південному напрямку, могли призвести до того, що російських командирів середньої ланки частіше за звичайну стали робити винними в російських військових невдачах.

Раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що російська пропаганда мовчить про удари по Чонгарському мосту, а це фактично є підтвердженням результативності роботи ЗСУ.

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