Успехи ВСУ на фронте подрывают Россию изнутри — ISW

Оккупанты хватаются за достижения Украины, чтобы критиковать свое командование.

Ряд российских СМИ и популярных блогеров рассказывают о достижениях украинской армии в Урожайном, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух россиян и проблемы с командованием на южном направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, 12 августа российский блогер посетовал, что 37 отдельная гвардейская мотострелковая бригада не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и 10 августа досрочно вышла из населенного пункта якобы из-за отсутствия подкреплений, когда на самом деле был личный состав пьян в тылу.

По его словам, армия не желает "защищать" населенный пункт. Эти жалобы вызвали множество отзывов в российском информационном пространстве, в том числе желания снизить напряженность меж причастными российскими формированиями.

Также по словам ряда источников, командные чистки в воюющих на южном направлении подразделениях армии РФ могли привести к тому, что российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.

Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что российская пропаганда молчит об ударах по Чонгарскому мосту, а это фактически является подтверждением результативности работы ВСУ.

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