Синоптики обновили прогноз на сегодня, 14 августа

Сегодня, 14 августа, в Украине будет сухо и облачно. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Осадков не прогнозируется. Температура ночью составляла +13...18°С, на юге днем она составит +27...32°С.

В Киевской области также днем будет до +32°С. В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет преобладать на западе со скоростью 3-8 м/с.

В столице столбики термометров покажут днем 30°С.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

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