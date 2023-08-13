Прогноз погоды на 14 августа: понедельник будет сухим и солнечным

Новая неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды.

В Украине в понедельник, 14 августа, ожидается теплая и солнечная погода почти во всех областях. Небольшие осадки – только на северо-западе.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, 14 августа в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет составлять +27+33 градуса.

Погода в Киеве

В столице 14 августа будет солнечно и жарко. Воздух разогреется уже до +30 градусов.

Напомним, 13 августа погода в Украине порадует теплом. Впрочем, кое-где не обойдется без дождя.

Читайте также: