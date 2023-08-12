Прогноз погоды на 13 августа: в Украине будет тепло и без осадков

В воскресенье, 13 августа, погода в Украине порадует тепло. Впрочем, кое-где не обойдется без дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине осадков не будет. Лишь ночью местами небольшой дождь прогнозируют в Черниговской и Сумской областях. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять +11-16°. В день колонки термометров покажут 22-27°. Только на востоке, юге и Закарпатье воздух прогреется до +30 °. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10°, днем – 17-22° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 13 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице 13 августа — переменная облачность. Осадков в воскресенье не будет. Скорость западного ветра – 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +11-16 °, днем поднимется до +22-27 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем воздух прогреется до +25°.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что Украину снова накроет жара. Так, в конце следующей недели следует ожидать +34+37 градусов.

Читайте также: