Подоляк объяснил, что означает победа для Украины

Украина не рассматривает возможность "заморозки войны", фиксации аннексии России и отказ от членства в НАТО.

Пока альтернативы украинской формуле мира не существует.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Часто можно услышать вопрос: "Какую цель ставит перед собой Украина и какой видит победу?" Отвечаю. Стратегической целью Украины, кроме безоговорочного возвращения территорий, является создание условий, исключающих повторение агрессии в будущем", - сказал он.

По его словам, Украина не рассматривает никакие сценарии "замораживания войны", фиксации аннексии России и отказ от членства в НАТО. Соответствующий сценарий будет только поощрять страну-террориста к наращиванию аппетитов и возвращению к войне после короткого перерыва.

"Именно поэтому альтернативы Украинской формуле мира нет: усиление армии, ускорение снабжения оружием, деоккупация территории, изменение режима в России, компенсации от нового правительства и обязательное наказание военных преступников", — добавил Подоляк.

Напомним, что формула мира Владимира Зеленского построена на ключевых принципах Устава ООН и международного права, а также на уважении суверенитета и территориальной целостности стран в пределах их международно признанных границ.

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