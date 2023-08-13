Подоляк пояснив, що означає перемога для України

Україна не розглядає можливості "замороження війни", фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО.

Наразі альтернативи українській формулі миру не існує.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Часто можна почути питання: "Яку мету ставить перед собою Україна та якою бачить перемогу?" Відповідаю. Стратегічною метою України, окрім беззастережного повернення територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому", - написав він у Twitter.

З його слів, Україна не розглядає жодних сценаріїв "заморожування війни", фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО. Відповідний сценарій лише заохочуватиме країну-терориста до нарощування апетитів й повернення до війни після короткої перерви.

"Саме тому альтернативи Українській формулі миру немає: посилення армії, пришвидшення постачання зброї, деокупація території, зміна режиму в Росії, компенсації від нового уряду й обов’язкове покарання воєнних злочинців", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що формула миру Володимира Зеленського побудована на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

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