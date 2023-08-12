58 країн підтримують формулу миру Зеленського - Єрмак

Відбулася п’ята зустріч з представниками іноземних дипустанов щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського.

Вже 58 країн підтримують Україну.

Про це заявив у повідомленні у Telegram-каналі очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, на попередній зустрічі було 43 представники держав.

«Згодом розповім деталі. Працюємо», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що формула миру Володимира Зеленського побудована на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Зауважимо, що у Джидді, Саудівська Аравія, 5 серпня відбулася друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі формули миру президента України Володимира Зеленського. ТСН.ua повідомили деталі зустрічі.

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