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58 країн підтримують формулу миру Зеленського - Єрмак

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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58 країн підтримують формулу миру Зеленського - Єрмак

Все більше країн підтримує формулу миру Зеленського / Фото: Associated Press

Відбулася п’ята зустріч з представниками іноземних дипустанов щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського.

Вже 58 країн підтримують Україну.

Про це заявив у повідомленні у Telegram-каналі очільник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

За його словами, на попередній зустрічі було 43 представники держав. 

«Згодом розповім деталі. Працюємо», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що формула миру Володимира Зеленського побудована на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. 

Зауважимо, що у Джидді, Саудівська Аравія, 5 серпня відбулася друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі формули миру президента України Володимира Зеленського. ТСН.ua повідомили деталі зустрічі.

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