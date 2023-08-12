"Росія хоче запустити Мінськ - 2": Подоляк про пропозицію президента ОАЕ

Президент РФ Володимир Путін може погодитися на ймовірні плани ОАЕ організувати зустріч глав України і Росії на кліматичній конференції COP28 у Дубаї.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, РФ пішла б на цей крок, оскільки прагне до переговорів з Києвом, щоб відродити формат "Мінськ два".

"Феномен дуже примітивний. Вони хочуть запустити переговорний процес, звісно, не заради якогось результату. Ніякого результату не буде. А заради "Мінська два" - самого процесу, який походу свого просування дозволить Росії далі вбивати. Тобто Росії потрібен переговорний процес виключно в рамках посилення злочинних дій", - пояснив Подоляк.

Радник ОП наголосив, що неможливо вести діалог з країною-злочинницею принаймні до моменту деокупації територій України.

"Дуже важливо не забувати, що Росія - це абсолютно юридично зафіксована Країна-злодій, вона вкрала частину територій, в даному випадку окупувала в рамках міжнародного права, і відповідно, вона абсолютно точно вбила велику кількість цивільного населення. Тобто, злодій і вбивця пропонує тепер політично і юридично врегулювати свої злочини", - резюмував Подоляк.

Тим часом, у США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Зеленський.

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