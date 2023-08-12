Пересуваються на човнах: у російському Уссурійську прорвало дамбу (відео)

За ніч з міста евакуювали майже 200 людей.

У російському Уссурійську після сильних дощів прорвало греблю, яка захищала місто від повенів. Місцеві жителі на човнах добираються до своїх будинків.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить мости.

У диспетчерській службі Уссурійська повідомляють, що все почалося з переливу через верх греблі вночі. Вона не витримала напору води й впала.

Також читайте У Кривому Розі пролунали вибухи

"Затоплено район центрального ринку, від будинків на вулиці Пушкіна видно лише дахи. Люди або евакуювалися самі, або їх вивезли рятувальники. Підтоплені мости, один із них просто знесло, пересуватися містом дуже важко — машини можуть буквально "плисти" і то не скрізь", - йдеться у повідомленні.

За ніч з міста евакуювали майже 200 людей. Попри це, місцева влада каже, що "все нормально".

"Ми заздалегідь знали, що води дуже багато. Серйозної небезпеки у зв’язку з проривом немає, ми всіх мешканців попередили, всіх вивезли, все, можна сказати, нормально. Промоїну зараз ніяк не усунути", — розповів голова Уссурійського міського округу Євген Корж.

Російський Уссурійськ підтопило

Раніше через сильні зливи Москву та Підмосков'я затопило - у воді вулиці та будівлі.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.