Росія вимагає скликати засідання Радбезу ООН: що сталося 

Країна агресорка Росія подала запит на відкрите засідання Ради безпеки ООН через "постачання західної зброї" Україні.

Про це заявив заступник представника РФ у організації Дмитро Полянський 11 серпня.

За його словами, запит Москви пов’язаний із "дедалі більшими постачаннями західного озброєння київському режиму". Нібито саме це, вважає Полянський, "підриває пошук мирного рішення" російської агресії в Україні. Війну чиновник називає "кризою".

За даними Полянського, засідання має відбутися 17 серпня. Втім, наразі у календарі Ради безпеки ООН на цю дату наразі немає запланованих подій.

Як повідомлялося, перед цим РФ хотіла засідання Радбезу ООН через використання Україною "терористичних методів".

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