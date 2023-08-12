Россия требует созвать заседание Совбеза ООН: что произошло

Москва обеспокоена поставками западного оружия Украине.
Страна агрессорка Россия подала запрос на открытое заседание Совбеза ООН из-за "снабжения западного оружия" Украине.
Об этом заявил заместитель представителя РФ по организации Дмитрий Полянский 11 августа.
По его словам, запрос Москвы связан с "возрастающими поставками западного вооружения киевскому режиму". Якобы именно это, считает Полянский, подрывает поиск мирного решения российской агрессии в Украине. Войну чиновник называет "кризисом".
По данным Полянского, заседание должно пройти 17 августа. Впрочем, в календаре Совета безопасности ООН на эту дату пока нет запланированных событий.
Как сообщалось, перед этим РФ хотела заседание Совбеза ООН из-за использования Украиной "террористических методов".