Россия требует созвать заседание Совбеза ООН: что произошло

Страна агрессорка Россия подала запрос на открытое заседание Совбеза ООН из-за "снабжения западного оружия" Украине.

Об этом заявил заместитель представителя РФ по организации Дмитрий Полянский 11 августа.

По его словам, запрос Москвы связан с "возрастающими поставками западного вооружения киевскому режиму". Якобы именно это, считает Полянский, подрывает поиск мирного решения российской агрессии в Украине. Войну чиновник называет "кризисом".

По данным Полянского, заседание должно пройти 17 августа. Впрочем, в календаре Совета безопасности ООН на эту дату пока нет запланированных событий.

Как сообщалось, перед этим РФ хотела заседание Совбеза ООН из-за использования Украиной "террористических методов".

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