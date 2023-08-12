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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: Associated Press

Попередньо, жертв немає.

Росіяни у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне - без жертв", - йдеться у дописі голови ОВА.

За його словами, наразі всі деталі "прильоту" уточнюються. Лисак просить людей не фільмувати атаку та не викладати до Мережі фото і відео.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Їх підтвердила місцева влада. Тривога в області тривала від 10:03 до 10:32.

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