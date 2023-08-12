Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Попередньо, жертв немає.
Росіяни у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне - без жертв", - йдеться у дописі голови ОВА.
За його словами, наразі всі деталі "прильоту" уточнюються. Лисак просить людей не фільмувати атаку та не викладати до Мережі фото і відео.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Їх підтвердила місцева влада. Тривога в області тривала від 10:03 до 10:32.