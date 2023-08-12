Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1433
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Фото: Associated Press

Предварительно жертв нет.

Россияне в субботу, 12 августа, во время воздушной тревоги нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное — без жертв", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, все детали "прилета" уточняются. Лисак просит людей не снимать атаку и не выкладывать в Сети фото и видео.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Их подтвердили местные власти. Тревога в области продолжалась с 10:03 до 10:32.

Читайте также :

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1433
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация