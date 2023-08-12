В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 12 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал он.

К слову, в Кривом Роге тревога была объявлена в 10:03. Практически сразу местные паблики сообщили о взрывах, слышавшихся в городе.

Как сообщалось, утром 12 августа по Украине начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают о применении баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

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