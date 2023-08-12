Россияне ослабили оборону левого берега Днепра: разведчики назвали причину

Оккупанты переместили десантные силы из Херсонской в Запорожской область из-за больших потерь.

Российские оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это вызвало серьезные споры среди захватчиков.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что некоторые российские подразделения столкнулись с особо интенсивным истощением и тяжелыми сражениями на передовой.

По данным британской разведки, существует вероятность того, что прибытие воздушно-десантных сил наконец-то позволит вывести части некоторых полков на отдых и восстановление.

Однако, как отмечает разведка Британии, передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой.

Ранее аналитики сообщили, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины заставляют оккупационную армию РФ передислоцировать свои обороняющиеся силы в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские защитники. Из-за такой деградации сил Росармии создается возможность для любого прорыва украинских сил обороны, который может стать решающим.