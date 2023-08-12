Житомир временно остался без воды: что произошло

Произошла авария на сети.
Житомир в субботу, 12 августа, временно останется без водоснабжения. Произошла авария на сетях водоотвода города.
Об этом сообщили в пресс-службе "Житомирводоканала".
Отмечается, что сегодня в городе не будет воды с 08:00 до 20:00. Выполняются аварийно-ремонтные работы.
"В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях водоотведения, КП "Житомирводоканал" вынужден прекратить водоснабжение города Житомира", — говорится в сообщении.
График подвоза воды:
- ул. Грушевского, 5 (автостоянка "ОЛДИ");
- ул. Киевская, 77 (автостоянка "Глобала");
- ул. Покровская, 135 (автостоянка "АТБ");
- проспект Мира, 15 (автостоянка "АТБ");
- ул. Витрука, 2 а (автостоянка);
- ул. Чудновская, 94 (автостоянка "Люцины").
Подвоз воды будет осуществляться с 9:00 до 18:00.
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