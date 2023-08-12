Россияне снова атаковали Херсон: есть погибший и раненые

Оккупанты атаковали город из "Градов".
За прошедшие сутки оккупационная армия совершила 39 обстрелов и выпустила 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.
По Херсону враг выпустил 9 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Территория завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине, пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе", — говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов один человек погиб, 10 — получили ранения.
Добавим, что в последние дни кафиры активизировали обстрелы Херсона.
Отметим, что в результате пожара на Джарилгаче в Херсонской области огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров.