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Россияне снова атаковали Херсон: есть погибший и раненые

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне снова атаковали Херсон: есть погибший и раненые

РФ обстреляла больницу в Херсоне / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Оккупанты атаковали город из "Градов".

За прошедшие сутки оккупационная армия совершила 39 обстрелов и выпустила 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.
По Херсону враг выпустил 9 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Территория завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине, пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе", — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб, 10 — получили ранения.

Добавим, что в последние дни кафиры активизировали обстрелы Херсона.

Отметим, что в результате пожара на Джарилгаче в Херсонской области огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров.

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Дата публикации
Просмотры
244
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